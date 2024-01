Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sarà l'Infortunistica ad accertare la dinamica dei fatti che ha visto coinvolto due vetture. Una Toyota Yaris, condotta da un 35enne italiano, immettendosi sulla via Giardini dopo una sosta ha urtato una Dacia Sandero che percorreva la strada in direzione centro.A causa del violento impatto, la Dacia, condotta da un 65 enne di nazionalità filippina, ha probabilmente girato su se stessa ed è finita nel dehors del forno caffetteria mandando in frantumi le vetrate dell’area che ospita i tavolini per le consumazioni esterne, fino a terminare la sua corsa proprio davanti alla vetrina dell’esercizio. Illesi anche i conducenti delle due vetture coinvolte nell’incidente.