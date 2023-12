Sgomberi a Bologna, scontri tra Collettivi e Polizia: 10 agenti feriti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Feriti dieci agenti di Polizia nello sgombero di via Corticella, uno in modo grave. Non è protesta, è violenza pura”, così Valter Mazzetti, segretario generale del sindacato Fsp Polizia di Stato.'Non ci aspettavamo questo sgombero perchè saremmo usciti il 18 dicembre.

Qui a Bologna da mesi denunciamo le condizioni del mercato degli affitti che soffoca noi studenti, e su questo eravamo riusciti a portare a un tavolo l'Università di Bologna, l'azienda regionale per il diritto agli studi ERGo e la proprietà dell'edificio di via Filopanti. Tutte le parti si erano dimostrate disponibili all'ascolto, e noi come Collettivo avevamo proposto che gli enti pubblici trovassero un accordo con la proprietà per trovare una soluzione abitativa sull'edificio chiuso', spiega un portavoce del Collettivo studentesco raggiunto telefonicamente.







Edificio di viale Filopanti in disuso da tempo, e che gli studenti del Collettivo avevano nel frattempo trasformato in 'Student Hostel', proprio per sensibilizzare sulla mancanza di alloggi a prezzi sostenibili a Bologna. La proprietà privata dell'edificio di viale Filopanti dovrebbe partire con i lavori, ma l'emergenza, dice il portavoce, 'è adesso'.





'Qui a Bologna, se non si riesce ad entrare negli studentati pubblici bisogna rivolgersi al privato e a suoi residence. In questi casi i prezzi partono da 500euro per una tripla a chi ha un reddito sotto i 24mila euro, e poi si lega l'affitto al merito e alla media. Questo metodo taglia fuori gli studenti in difficoltà. Inoltre dopo la pandemia la situazione a Bologna è peggiorata, i prezzi in affitto sono aumentati a 400 euro a persona al mese per una doppia, mentre il mercato degli affitti brevi porta i proprietari di case ad affittare ai turisti così guadagnano di più. I fondi pubblici per gli studentati finiscono poi a strutture gestite dai privati, e questo fa salire i prezzi di mercato degli alloggi con la conseguenza di portare anche i piccoli proprietari ad adeguare i prezzi degli affitti verso l'alto'. Sempre stamane a Bologna sgombero di un edificio occupato in via Corticella 116, in cui avevano trovato dimora 6 famiglie con bambini. Nel pomeriggio del 6 dicembre il Collettivo Universitario Autonomo ha convocato un presidio in via San Giacomo e un corteo in zona universitaria per 'rendere pubblico - dice il portavoce - quello che è successo stamattina in città'.



Il sindacato Fsp Polizia di Stato in una nota scrive: 'Ennesima giornata di guerriglia, oggi, per donne e uomini della Polizia di Stato. L’aggressione avvenuta in occasione dello sgombero di un edificio a Bologna ha causato il ferimento di oltre dieci colleghi, dei quali uno molto serio ai danni del dirigente della Digos soccorso in ambulanza. E non si parli di proteste o manifestazione del dissenso, si tratta di violenza pura. Tra i manifestanti gli attivisti dei centri sociali Cua e Plat, cui poi si sono aggiunti anche diversi studenti dell’Istituto tecnico Aldini Valeriani, che hanno lanciato addosso ai poliziotti cassonetti dell’immondizia, pietre ed ogni altro tipo di oggetto disponibile, ferendo diversi poliziotti, otto del Reparto mobile e alcuni della Digos, fra i quali proprio il dirigente che è stato soccorso in ambulanza e portato in ospedale dove, fra l’altro, gli è stato riscontrato un serio trauma cranico'.

Marco Amendola