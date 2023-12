'Si ad un presepe simbolo di sofferenza per la guerra, no al carro armato'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Se il Comune di Modena vuole lanciare un sacrosanto messaggio di Pace, faccia allestire un Presepe, nella stessa Piazza o altrove, replicando quello che è stato fatto nella Chiesa della Natività di Betlemme, dove Gesù nascituro è stato posto in mezzo alle macerie che simboleggiano l’atroce sofferenza di Gaza, dove ogni 10 minuti un bambino palestinese muore sotto le bombe israeliane, allungando quella tragica lista che conta già più di 7.000 nomi, la metà delle vittime civili di Gaza delle ultime 9 settimane, un inferno in terra dove ora manca anche l’anestetico negli ospedali e si operano i bambini feriti provocando sofferenze indicibili. Questo - conclude il Consigliere, sarebbe un vero atto di solidarietà con tutte le vittime innocenti dei conflitti, a cui deve andare il nostro pensiero perché per loro il Natale non significa Pace ma continuazione della sofferenza. Un Presepe per tutti i bambini del mondo e per dire No alla guerra, senza se e senza ma'