Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La pattuglia, mentre stava procedendo al controllo di una persona sospetta in transito nella Via Vittorio Emanuele II di Modena, è stata attirata dalle urla provenire da un bar nelle vicinanze.I carabinieri si sono sono immediatamente recati verso l’esercizio pubblico, notando uscire di fretta un uomo mentre strattonava un’altra persona, facendola cadere a terra.I militari hanno fermato le due persone e hanno accertato che poco prima, un 51enne, giocando ad un videopoker all’interno del bar, aveva vinto la somma di euro 100 in monete da 2 euro. Un 40enne, presente all’interno dell’esercizio, approfittando della situazione, si era illecitamente impossessato di parte della vincita dell’altra persona, appropriandosi della somma di 52 euro e cercando di guadagnare la fuga strattonando fino a far cadere a terra la parte offesa.L’uomo bloccato dai Carabinieri, sottoposto ad accurato controllo, è stato trovato in possesso delle monete provenienti dalla vincita al videopoker e di un coltello a serramanico, con lama della lunghezza di 6 cm.Il coltello è stato posto in sequestro e il denaro restituito all’avente diritto.La persona arrestata è stata anche denunciata alla Procura della Repubblica di Modena per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.