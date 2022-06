Siccità: Bonaccini firma il decreto per la richiesta di stato di emergenza

Questa sera il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, firmerà il decreto per la richiesta di stato d'emergenza regionale. All'interno del decreto sarà istituzionalizzata la cabina di regia regionale, che si è riunita oggi per la prima volta e che dovrà costruire la relazione per formalizzare la richiesta di stato d'emergenza nazionale.Ad annunciarlo è l'assessore alla Protezione civile dell'Emilia-Romagna, Irene Priolo, questo pomeriggio in conferenza stampa al termine della riunione d'emergenza convocata per la grave situazione di siccità che attanaglia anche la regione. 'La situazione è veramente molto complessa- afferma Priolo- ma non abbiamo ancora un livello d'allarme tale da mettere in discussione la risorsa idropotabile in regione. Bisogna scongiurare però che la popolazione sia in difficoltà'.Al momento, le province di Ravenna e Ferrara sono le 'più interessate' al problema, perchè il Po 'è in sofferenza.