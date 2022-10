Siccità: Secchia come un ruscello e si scopre il fondo delle casse di espansione

Immagini impressionanti, perché mai viste, frutto di una siccità intensa che dall’estate si sta prolungando in questo mite autunno, altrettanto avaro di precipitazioni. Con effetti tanto evidenti quanto preoccupanti. La mancata ricarica delle falde acquifere ha fatto per la prima volta emergere una enorme parte di fondo delle casse di espansione del secchia, al punto che oggi ci si può camminare all’interno. Come non era mai accaduto. Così come rara se non unica la possibilità di attraversare, a fine ottobre, il fiume Secchia, ridotto ad un ruscello. Occasione unica per ammirare dall’interno, i lavori svolti nell’alveo del fiume, nel bacino 'in linea' della cassa e la struttura del manufatto principale di cemento armato che fa da diga, uno dei nodi chiave per il funzionamento delle casse ma, pur ora ben mantenuto, adeguato soltanto, in termini di sicurezza teorica, al contenimento di piene con tempo di ritorno 20 e che presto dovrà essere buona parte demolito per dare spazio ad un nuovo manufatto di contenimento per adeguarlo a piene TR 50