Sicurezza Cittanova, prime risposte dal Comune: telecamere in arrivo

Due telecamere di vidosorveglianza da installare in corrispondenza del centro sportivo e nel varco di accesso stradale sulla via Emilia, e l'impegno, entro la fine dell'anno, ad organizzare una assemblea pubblica per discutere sui temi della sicurezza in questi mesi sollevati dai residenti, con una petizione depositata in Comune. Sono queste le prime risposte arrivate dall'amministrazione nel corso di un incontro avuto martedì in Municipio tra il Sindaco ed una delegazione dei residenti.Da mesi, nella località del quartiere 4, i problemi della sicurezza, già denunciati negli anni, erano aumentati. Legati soprattutto ai furti. Soprattutto in appartamento. Qui molte case sono indipendenti, circondate da aree verdi incolte o abbandonate, e divise dal resto della città dalla via Emilia che per la frazione più che un collegamento costituisce una barriera.Problemi per i residenti incrementati non solo dalla distanza dal centro, che rende più radi se non rari i passaggi delle pattuglie delle forze dell'ordine, ma anche dalla totale assenza di telecamere di videosorveglianza. Assenza denunciata da anni che aveva portato i cittadini ad organizzarsi anche con un controllo fai da te con cani e vedette, durante le vacanze.L'assenza di telecamere - affermano - renderebbe ancora più facile l'opera dei malintenzionati arrivati anche a rubare, oltre che negli appartamenti, anche sulle auto in sosta. In alcuni casi interi treni di ruote. Da qui, la scorsa estate, anche la raccolta firme per chiedere nuovamente al Comune l'installazione degli occhi elettronici insieme alla richiesta di incontro con il Sindaco.Che è stato concesso martedì e nel quale è stata confermata l'installazione graduale di un rete di videocamere. Completato nei giorni scorsi il progetto preliminare è in programma nei prossimi il sopralluogo con Hera per verificare le disponibilità dei punti per la connessione digitale con la rete cittadina. Nel frattempo, specifica il Comune, è in corso il potenziamento della connettività della scuola. Comunicato nel corso dell'incontro anche il posizionamento delle prime due telecamere: in corrispondenza del centro sportivo e nell'area della via Emilia, anche se sui tempi, viene specificato, non è ancora possibile fare previsioni.