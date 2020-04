Sicurezza su Internet: quando il gioco non deve diventare un… azzardo

Il web è oggi un luogo sempre più sicuro, grazie a protocolli sempre più aggiornati e a tecniche di crittografia delle informazioni sempre più evoluti. Quando ci si avvicina ad un settore come il gambling, ad esempio, è sempre opportuno fare molta attenzione alle varie piattaforme presenti sul web.

Il gioco online, che oggi rappresenta uno dei trend più in voga in Italia, è infatti una rosa non priva di spine. In fondo non si tratta di un qualcosa che deve stupire: Internet apre molte porte, ma nasconde anche diversi angoli bui, che richiedono accortezza da parte dei giocatori e in generale di tutti gli utenti. Basti pensare agli e-commerce truffa, ai portali che installano malware, ai tentativi di phishing via email, e molto altro ancora. Il gambling non fa eccezione, dunque occorre scegliere un sito prendendo le giuste misure per proteggersi, e per non cadere in un tranello.

La certificazione ADM prima di ogni altra cosa

C’è un sistema rapido ed efficace, per capire quali sono i siti di gambling che possono essere considerati sicuri al 100%, ovvero la certificazione concessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Alcune piattaforme che offrono vari giochi su internet, hanno ben in vista il bollino ADM che dimostra l’approvazione ottenuta e spesso hanno anche un link che rimanda alle probabilità di vincita.

Quali garanzie assicura, dunque, la suddetta certificazione? In pratica, l’Agenzia delle dogane vigila sulle azioni del casinò costantemente, avendo libero accesso ai suoi dati e alla piattaforma, con la possibilità di controllare qualsiasi aspetto del sistema. Inoltre, un sito autorizzato dall’ADM accetta una serie di regole di condotta molto stringenti, la cui violazione può comportare multe salate e la chiusura del portale. Per fare un esempio concreto, possono essere usati soltanto i software di gioco inclusi in una white list di sviluppatori certificati. Ritornando alla certificazione ADM, insieme al logo è possibile trovare anche il numero univoco di licenza di quel casinò.

Le altre regole per giocare in sicurezza sul web

Ci sono poi una serie di regole che valgono per i casinò telematici, ma che in realtà possono essere applicate senza dubbio a qualsiasi sito sul web. Innanzitutto è necessario che sia presente la dicitura HTTPS all’interno dell’indirizzo URL del sito, e il protocollo SSL. In pratica, queste misure di sicurezza impediscono a chiunque di accedere ai dati sensibili che l’utente trasmette dal browser ai server, come nel caso di quelli della carta di credito, quando si effettua un deposito o un qualsiasi acquisto.

In secondo luogo, occhio all’estensione del dominio, e questo vale per tutti i siti che offrono un servizio in Italia: la regola è evitare qualsiasi sito senza il “.it”, anche perché per i casinò è l’unica estensione autorizzata dall’ADM. Il rischio è di giocare ad un portale estero soggetto a regolamentazioni non riconosciute da noi.