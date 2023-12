Società modenese Fiere e Corse cavalli: un 2023 nel segno solidale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al tavolo dei relatori il presidente Alessandro Arletti, la dirigente ufficio scolastico regionale Veronica Tomaselli, Maria Teresa Cati, in rappresentanza del presidente dell’Associazione Il Paddock, Gianni Ricci, Associazione il Tempio, progetto Rock’n Rulli.Tra gli ospiti, in visita personale, anche Stefania Mastromarino, funzionaria Ministero politiche agricole. Gli storici Gran premi (Giovanardi, Cacciari, Orlandi, Unione europea), nel 2024, ancora una volta, non saranno solo sport ma anche solidarietà con “Modena nel cuore”.A Maggio sarà la volta di “In sella alla vita”, con service a favore de Il Paddock e Centauro Aps, che operano presso l’Ippodromo, con attività rivolte a minori certificati e normodotati delle scuole modenesi.

Molto importante anche il fatto che i ragazzi potranno guidare veri cavalli di trotto, avviando cosi’ un percorso nuovo di sport ippico. A Novembre sarà la volta dell’Associazione Tempio Aps, con il progetto Rock’n Rulli, in collaborazione con la banda Rulli Frulli di Finale Emilia. Nel 2023 gli eventi solidali hanno interessato Hesperia Bimbi onlus e Lega italiana per la Fibrosi cistica. Consegnati ai presidenti Paolo Pisani e Danilo Garattini gli assegni virtuali delle somme raccolte, 5500 e 3500 euro per le attività solidali. Tutto questo grazie ai privati donatori, associazioni di categoria, al patrocinio del Comune di Modena e alla Camera di Commercio.