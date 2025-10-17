Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l'attentato: centinaia di modenesi al presidio in Piazza Torre

Solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l'attentato: centinaia di modenesi al presidio in Piazza Torre

Organizzato in poche ore dalla associazione stampa Modena ed il comitato di redazione del TG3 Emilia Romagna. 'Siamo tua scorta. La libertà di informazione non si tocca'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

A seguito dell'attentato che ha colpito Sigfrido Ranucci, noto giornalista d’inchiesta e conduttore del programma Report, nel giro di poche ore, l’Associazione Stampa Modena e dell’Emilia Romagna (ASER) e il Comitato di redazione della Rai Tgr Emilia-Romagna, hanno organizzato un presidio di solidarietà che si è tenuto questa sera alle 18 in Piazza Torre, davanti al Sacrario dei Caduti della Ghirlandina.
Alla manifestazione hanno partecipato circa 300 persone, tra giornalisti, rappresentanti sindacali, cittadini e istituzioni. Hanno preso la parola, tra gli altri, i rappresentanti dell’Associazione Stampa, Pier Paolo Pedriali e Giulia Bondi del comitato di redazione del TG3 Emilia Romagna, mentre è intervenuto spontaneamente anche il nuovo segretario provinciale della Cgil di Modena Alessandro De Nicola, che ha sottolineato come, indipendentemente 'dal condividere le inchieste di Report, la libertà dell’informazione non può mai essere minacciata. La Cgil è una organizzazione che fa della libertà di espressione uno dei suoi valori fondamentali. L'attentato ad un giornalista è un attentato contro la libertà di espressione e la pluralità di informazione. Per la Cgil quanto accaduto è inaccettabile'.
Presente anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, che ha portato la solidarietà dell’amministrazione comunale e della città intera. A chiudere il presidio, un lungo e sentito applauso partito spontaneamente dalla piazza, come segno tangibile della vicinanza a Ranucci, alla sua redazione e al mondo del giornalismo.
“Esprimiamo profondo sgomento per l’attentato che ha colpito il collega Sigfrido Ranucci. Intimidire in questo modo un giornalista d’inchiesta significa attaccare l’intero mondo dell’informazione libera in Italia. Per questo oggi vogliamo essere anche noi la sua scorta”.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena e Spilamberto, tre arresti dei carabinieri per furti nei supermercati

Modena e Spilamberto, tre arresti dei carabinieri per furti nei supermercati

Ciao Comunicazione, dai 158mila euro di affidamento diretto della Regione ai 20mila euro del Comune di Modena

Ciao Comunicazione, dai 158mila euro di affidamento diretto della Regione ai 20mila euro del Comune di Modena

Modena, Ghirlandina: luce e memoria

Modena, Ghirlandina: luce e memoria

Servizi di igiene ambientale: sciopero dipendenti Hera e Aimag

Servizi di igiene ambientale: sciopero dipendenti Hera e Aimag

Modena, l'assessore Venturelli: 'Ddl Valditara grave passo indietro'

Modena, l'assessore Venturelli: 'Ddl Valditara grave passo indietro'

Attentato a Ranucci, presidio del sindacato dei giornalisti di Modena

Attentato a Ranucci, presidio del sindacato dei giornalisti di Modena

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Sulpl: 'Inserire lavoratori della Polizia Locale tra le categorie usuranti'

Sulpl: 'Inserire lavoratori della Polizia Locale tra le categorie usuranti'

Influenza: lo scorso anno in Emilia-Romagna 60 casi gravi e 12 morti, di cui la metà vaccinati e la metà no

Influenza: lo scorso anno in Emilia-Romagna 60 casi gravi e 12 morti, di cui la metà vaccinati e la metà no

Commissione COVID, interviene la Prof. Gismondo: 'Smascheriamo gli errori per non ripeterli'

Commissione COVID, interviene la Prof. Gismondo: 'Smascheriamo gli errori per non ripeterli'

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra