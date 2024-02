Solidarietà, Charity Gala Dinner al San Silvestro di San Prospero

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’evento sostiene la Campagna Sociale “Fede, Speranza e Carità” è sarà presente Antonello Crucitti, Presidente dell’Associazione.'Fare del bene è farsi del bene – sostiene Fabio Palazzi, produttore dell’evento - e proprio portando avanti questo motto abbiamo voluto unire in un'unica serata due elementi importantissimi nello scorrere della vita: la convivialità della tavola al pensiero che va ai più deboli, ai bisognosi. E proprio da questa serata verrà devoluto un contributo spontaneo all’Associazione “Fede, Speranza e Carità”, presieduta dall’amico Antonello Crucitti, che nel suo settore rappresenta una eccellenza sul territorio bresciano e modenese'.

Previsti 100 ospiti che hanno risposto alla chiamata di Fabio Palazzi, diventato un punto di riferimento sul territorio per la produzione di Grandi Eventi. Il parterre e impreziosito dalla presenza di Giovanni Acanfora, Presidente Givova e main sponsor dell’iniziativa, Aida Yespica, Federico Fashion Style e da tantissimi imprenditori locali, e non, per dare vita ad una serata unica. Tutti accolti nelle sale del Ristorante San Silvestro, insieme a Filippo Pitta e Enrico Bombarda, proprietario e direttore dello storico ristorante modenese e dove verrà servito un menù fatto di eccellenze gastronomiche del territorio curato dallo chef Fabio Nurra.



Una esperienza sensoriale e gastronomica messa in atto dallo chef Nurra che unisce sapientemente nei suoi piatti i prodotti tipici della tradizione modenese ad accostamenti moderni e creativi.



E poi il legame con il territorio modenese e il Ristorante San Silvestro, con la sua nomea, sono un punto di riferimento per gourmand locali, perché il Gala Dinner è solo il momento finale di un percorso che mette insieme tutti gli elementi storici e culturali, tecnici e materiali che concorrono nella pratica della preparazione dei cibi, nelle sue tradizioni e innovazioni.



Un menù ricercato e piatti preparati a base di caviale “Calvisius”. Per la prima volta il caviale diventa un ingrediente per tantissime portate infatti lo troviamo negli antipasti, nei primi e nei secondi che si accosta a piatti della tradizione, eccellenze locali realizzate con materie prime provenienti dal territorio modenese di altissima qualità.



Il tutto accompagnato dalle bollicine Comte de Montaigne, una Maison di Champagne de Prestige che ha portato in Italia le finissime bollicine dell’Aube, il vero luogo di origine dello champagne: infatti, proprio nella Cote-des-Bar, dove oggi sorgono i 40 ettari di vigneti della Maison, nel XIII secolo fu piantato il primo ceppo di Chardonnay di tutta la Francia, importato dai cavalieri di ritorno dalle Crociate. La Maison produce Cuvée di qualità Premium che combinano eleganza e complessità, nate nel rispetto dei tempi della natura, con un lungo processo di vinificazione di 55 mesi. Cuore, autenticità e bon vivre sono da sempre i tratti identitari della Maison che si sposano a pieno con la serata.



La serata condotta da Fabio Palazzi, vede la presenza della performer/cantante Morena Martini, del pianista Emilio Palladino, dell’Orchestra Filarmonica della Franciacorta diretta dal maestro Emiliano Facchinetti, posizionata nelle sale del Ristorante a iniziare dall’ingresso, segnato dal Black and Gold Carpet, un’idea unica e innovativa realizzata da Fabio Palazzi Italy. L’orchestra accompagnerà gli ospiti con sottofondi musicali realizzati ad hoc per l’evento. Un evento concepito per stupire e per far incontrare il mondo dell’enogastronomia con quello della cultura e della solidarietà realizzato anche grazie al contributo di Cristian Raggi lampadari, di Molinari Occhiali di Massimo Molinari, dell’imprenditore Raffaele Cioffi dell’azienda Vitart, di Fabiana Bonandrini di Bona Assicurazioni, di MJ Pubblicità, di Paola e Elena Prezzi di Red Carpet, del brand Anna Twelve, creatore di profumazioni per ambiente, di Pintor Sabri, proprietario di Bellavista Exclusive B&B di Desenzano, di Fabrizio Stefani, di Mivebo, Alberto Bolognesi di Nova Motors, di Tiziana Astuto di Rebella Shoes e di tantissimi amici imprenditori che hanno solertemente risposto all’appello lanciato da Fabio Palazzi.



In virtù del concetto di valorizzazione e promozione del territorio la domenica verrà organizzata una visita guidata con tutti gli ospiti al Museo e alla storica acetaia Giusti, sin dal 1605, di Giuseppe Giusti, per far conoscere l’importanza e l’eccellenza dell’aceto balsamico di Modena, prodotto apprezzato in tutto il mondo.