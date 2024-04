Spaccio e furto: due arresti dei Carabinieri, a Modena e Finale Emilia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, hanno tratto in arresto un uomo 29enne, italiano, colto nella flagranza del reato di tentata rapina aggravata dal porto di armi o strumenti atti ad offendere.L’uomo è stato notato dall’addetto alla sicurezza di un supermercato mentre occultava nei pantaloni alcuni generi alimentari. Oltrepassate le casse senza pagare, è stato fermato dal vigilante e dopo aver restituito la merce asportata, per garantirsi la fuga, ha spintonato l’addetto facendolo cadere a terra.L’uomo è stato bloccato dai Carabinieri che, allertati sull’utenza 112, nel frattempo erano giunti sul posto. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello illegalmente detenuto, con lama della lunghezza di 16 cm.



Questa mattina è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo.



A Finale Emilia, bloccato e arrestato dai Carabinieri della locale stazione impegnati in attività di controllo del territorio un cittadino magrebino, 33enne, che alla loro vista aveva assunto atteggiamento sospetto.



Durante le operazioni di identificazione, l'uomo, in evidente stato di agitazione e privo di documenti, ha tentato la fuga di corsa gettando un involucro a terra.



Inseguito e fermato, è stato sottoposto a perquisizione. L’involucro di cui aveva tentato di liberarsi era un calzino nel cui interno erano nascosti 70 grammi di hashish.

In suo possesso anche 135 euro in contanti, presunto provento di spaccio.

La perquisizione estesa al suo domicilio ha consentito il rinvenimento di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento dello stupefacente.



L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e questa mattina è stato condotto davanti all’Autorità Giudiziaria per essere giudicato con rito direttissimo.