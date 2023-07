Spaccio: nuovo arresto al Novi Sad

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena, nel corso di un controllo effettuato nella Piazza Novisad, hanno notato e controllato un uomo dall’atteggiamento sospetto.

Il 21enne, nel corso del controllo, è stato trovato in possesso di 1,6 grammi di cocaina, quattro pezzi di hashish del peso complessivo di oltre 10 grammi e 215 Euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Domani sarà condotto in Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

Nel corso di altro controllo antidroga effettuato nella tarda serata di ieri nella zona sud della città, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, un 19enne sorpreso con dell’hashish è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.