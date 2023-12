Sparò a due rapinatori uccidendoli, 17 anni di carcere a gioielliere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La parola difesa stona con un video in cui abbiamo visto un'esecuzione' aveva detto il pubblico ministero Davide Greco nella requisitoria. Roggero ha sostenuto di avere sparato quattro colpi contro l'auto parcheggiata dei rapinatori perché temeva che i banditi avessero rapito sua moglie.

'Le ero passato di fianco con la pistola in mano, senza vederla. Ancora adesso sono rimasto stupito quando ho visto i filmati, non ho quel fotogramma in testa'.



'Roggero pensava di doversi scontrare ad armi pari per liberare la moglie dalla stretta dei rapinatori' ha insistito anche il suo legale, l'avvocato Dario Bolognesi, chiedendo l'assoluzione per legittima difesa putativa ed evidenziando il trauma conseguente a una precedente rapina: 'Tutti gli psichiatri hanno rilevato tratti di personalità disarmonici in Roggero, parlando di 'rigidità' e aspetti riconducibili a una personalità paranoide'.



'Piena solidarietà a un uomo di 68 anni che, dopo una vita di impegno e di sacrifici, ha difeso la propria vita e il proprio lavoro. A meritare il carcere dovrebbero essere altri, veri delinquenti, non persone come Mario', ha scritto su X il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando la sentenza.