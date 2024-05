'Speranza rifiuta il dialogo ed è salvato dai facinorosi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così il medico modenese, già direttore del pronto soccorso del Policlinico, e ora candidato sindaco nella lista Modena Cambia, Daniele Giovanardi, interviene sui fatti di venerdì pomeriggio, alla sala Ulivi di modena, quando Roberto Speanza ha partecipato ad un evento organizzato dall'associazione modenese Idee per la sinistra. Evento dichiaratamente ad invito ma che non era specificato in forma scritta lo fosse. Ed è così che il Dr. Giovanardi come altri cittadini, saputo dell'evento che era girato anche nelle redazioni e quindi pubblicato si è recato sul posto con l'intenzione di porre all'ex ministro alcune domande.

Ma il suo desiderio di entrare alla sala conferenze di via Ulivi ha ricevuto una risposta negativa da un coordone di organizzatori dell'evento, chiamati a fare da filtro e barriera nel piazzale di accesso, a 50 metri di distanza dalla porta di ingresso della sala conferenze dove era in corso la presentazione. Nulla da fare, Giovanardi non passa e non deve passare.



'Speranza è stato ancora una volta salvato dai pochi facinorosi autolesionisti che lo hanno accolto a male parole, con epiteti e offese pesanti a distanza' - ha affermato Giovanardi. 'Gli hanno fornito un alibi per defilarsi dalle proprie responsabilità e di giustificare la presenza di un poderoso servizio d’ordine: più di 30 fra polizia, Carabinieri, Finanzieri, Digos, tutti pagati con le nostre tasse. Il paradosso è che a lui, che ha esercitato comportamenti discutibili su cittadini sani e malati, viene ora data l’opportunità di definirsi povera vittima. E questo non è accettabile'