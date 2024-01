Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

All'avviso sono pervenute complessivamente n. 152 domande di partecipazione, per 20 posti di Operatore Socio Sanitario ex Cat. BsAlla presentazione delle domande di ammissione 142 candidati hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti specifici e generali richiesti dal bando, riservando l’accertamento documentale degli stessi requisiti al momento dell’eventuale assunzione;Dall’esame della documentazione prodotta, 10 candidati non sono risultati in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. Ne è scaturita una graduatoria da 142 candidati.L'Ausl ha pubblicato in queste ore le graduatorie degli esclusi e degli ammessi alla graduatoria, con tanto di nome, cognome e data di nascita Clicca qui per essere indirizzato sulla pagina Ausl con la pubblicazione della graduatoria. Una volta aperto l'elenco, degli atti dell'Ausl selezionare il numero 113 pubblicato il 15 gennaio