Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I fatti riportano a ieri sera quando il giovane, intorno alle 23, si trovava in centro città con una amica. Posteggiata la bicicletta, avrebbe invitato a destistere da armeggare intorno ad essa ad un gruppo di ragazzi. La reazione del gruppo sarebbe stata da subito violenta. Avvicinatosi al giovane lo hanno spinto e colpito fino a farlo cadere a terra per poi proseguire colpendolo con calci. E' stata la stessa vittima a raccontare l'aggressione ai Carabinieri che hanno attivato le indagini per risalire al gruppo. Nell'area sono presenti diverse telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi all'individuazione dei responsabili