Status Vaccini, la 'App' che non c'era creata da uno studente Unimore

358.000 dosi di vaccino somministrate ieri, 2 maggio, in Italia, che hanno portato il numero di prime dosi di vaccino inoculate a 14.250.191 persone, pari al 23,98%. Dati sull'andamento della campagna vaccinale che scorrono in una grafica accattivante, raccolti da fonti istituzionali ma non in un normale sito o piattaforma web, bensì da una app. Quella reata da Elia Tolin, 21 anni, di Baiso, studente di informatica a Unimore. Una passione a tutto tondo, la sua, per l'informatica. Studio, passatempo e lavoro. Elia lavora in una azienda informatica come sviluppatore software e, appunto, studia all'università. Dove hai trovato il tempo per sviluppare una app? 'Soprattutto di sera e di notte'. Perché questa idea? Non ci sono piattaforme che aggiornano i numeri della campagna vaccinale? 'Si, ma soprattutto per PC, io volevo una app. Leggere in modo veloce ed intuitivo i numeri aggiornati sullo smartphone, ma tra quelle disponibili non ne vedevo complete ed intuitive, accattivanti. Che mi piacessero. Facili da leggere in un colpo d' occhio. Così ho pensato di crearne una ex novo'.Dal pensiero alla realizzazione il passo è stato breve. Meno lo sono stati i passaggi per farsi accreditare tra le applicazioni negli app store. Per ora via libera solo per Android ma presto dovrebbe arrivare lo sbarco per i dispositivi IOS Apple. Fatto sta che Status Vaccini, la app firmata da Elia, è disponibile da una decina di giorni, gratis, ed è stata scaricata da centinaia di utenti. Tutto gratis? Si, ma costi, per entrare negli store, ci sono'.Se qualcuno vuole contribuire con una donazione, è ben accetto, ma scaricarla non costa nulla. Cosa c'è di particolare? 'Ho voluto inserire l'aggiornamento in tempo reale anche delle forniture dei vaccini'. Dati solo nazionali o anche regionali? 'Il dettaglio per ora è regionale, ma credo che presto potranno essere aggiornati anche i dati provinciali'Da dove derivano i dati? : 'Si tratta di Open data da fonti istituzionali'. Dati aperti ma da fonti ufficiali che Elia rende fruibili in tempo reale, rappresentati in una grafica intuitiva, veloce. Ed in costante sviluppo. Chiudiamo la breve chiaccherata con Elia. La sua App è già sul nostro smartphone. Elia torna a lavorare e a studiare.Gi.Ga.