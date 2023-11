Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il colore rosso è stato adottato per simboleggiare in maniera più ampia il contrasto alla violenza di genere: sono state in particolare le panchine, comunissimo arredo urbano, a diventare il veicolo del messaggio - spiega Rossella Relandini della segreteria Sulpl -. Tutti le operatrici e gli operatori di Polizia Locale sono costantemente a disposizione per aiutare le persone in difficoltà e supportarle verso i percorsi più adeguati, auspicando che gli episodi di cronaca si possano azzerare, attraverso l'aiuto di tutti. Anche il Sindacato è accessibile di chi volesse avere informazioni e supporto presso l'ufficio di viale Gramsci 265 a Modena, la mattina dal lunedi al venerdi o anche in ogni altro orario o giornata prendendo appuntamento'.