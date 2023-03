Stop violenza sulle donne: 4mila coperte in piazza Grande a Modena

Sono quasi quattromila le coperte, che misurano un metro per un metro e sono tutte realizzate a mano, che dal primo mattino di oggi ricoprono piazza Grande formando un grande tappeto multicolore contro la violenza sulle donne.







L’impresa è nata dalla collaborazione del gruppo Fili di vita, composto da donne modenesi, con l’associazione di volontariato bresciana Viva Vittoria che, fin dal 2015, ha promosso e realizzato progetti analoghi in varie città. L’iniziativa è stata realizzata da donne, soprattutto, ma anche da uomini e da studenti e studentesse, non solo modenesi, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Casa delle donne contro la violenza di Modena attraverso la vendita a offerta libera (partendo da una base fissa di 20 euro) delle coperte.



“Abbiamo avviato questo progetto in cinque – dichiara Tiziana Soncini – e siamo diventate una marea: sarebbero bastate 2.



700 coperte per coprire la piazza, siamo quasi a quattromila e continuano ad arrivarne. Si è creata una rete fortissima a cui speriamo di poter dare una continuità anche in altri progetti perché la risposta che c’è stata lo richiede. Noi, nel frattempo, continueremo a realizzare i quadrati per aiutare le altre Viva Vittoria in Italia”.I quadrati, circa 16 mila, ognuno dei quali misura 50 centimetri per lato, sono stati uniti a quattro a quattro in coperte da un metro per un metro e cuciti dalle volontarie con un filo rosso, simbolo del no alla violenza così da formare le migliaia di coperte necessarie a ricoprire Piazza Grande. I quadrati sono stati firmati per attestare il proprio “No alla violenza sulle donne”.