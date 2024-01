Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sottoposti ad un controllo, uno di loro, risultato poi un algerino di 26 anni, è risultato sprovvisto di documenti e quindi stato accompagnato in questura per accertamenti sulla sua identità.La posizione dello straniero, già noto per reati contro la persona e il patrimonio, è stata quindi vagliata dall’Ufficio Immigrazione che ne ha accertato l’irregolare presenza sul territorio nazionale ed ha istruito il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.Il 26enne, in esecuzione di provvedimento di trattenimento del Questore, è stato accompagnato nella giornata di ieri al CPR – Centro Rimpatri di Ponte Galeria, per il rimpatrio nel paese d’origine.