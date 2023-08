Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’arrestato, condotto in udienza per il processo per direttissima, è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora.Irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per violazione della normativa sugli stranieri e gli è stato notificato il decreto prefettizio di espulsione con ordine del Questore. Ma di fatto è libero.L'arresto è avvenuto nel corso di intensificati e capillari controlli messi in campo dalla Squadra Volante, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna, anche a seguito dell'omicidio avvenuto domenica scorsa, in corso Vittorio Emanuele, nel quale un 30enne nigeriano è rimasto ucciso dopo avere ricevuto diverse coltellate.I controlli si sono svolti durante la notte in particolare corso Vittorio Emanuele II, i Giardini ducali, viale Crispi, viale Caduti in Guerra, viale Reiter. In tutto 78 le persone identificate, di cui 19 straniere, 45 i veicoli fermati nei 4 posti di controllo effettuati a medio raggio.