Street Parade, gli organizzatori tranquillizzano: nessuna violenza sarà tollerata

Ci autogestiremo con buonsenso, rispetto del prossimo e della città! La violenza non sarà tollerata in nessun caso, per nessun motivo'. Questo è uno dei passaggi della lunga lista di raccomandazioni che sui social gli organizzatori della Street Rave Parade che il prossimo sabato 28 si svolgerà a Modena con ritrovo e partenza del corteo alle ore 14 dal parco Novi Sad con arrivo al Parco Ferrari alle ore 20. Dopo avere percorso diversi chilometri lungo la cintura del centro storico e dei viali del parco. Nei quali scorreranno venti carri con musica ad alto volume. Il tutto per protestare, ad un anno dal Rave di Modena Nord, contro il decreto anti-rave varato dal governo.Venti carri con musica ad alto volume, cinque ore di corteo e dodici di manifestazione se si considera che il tutto, dalle ore 20, continuerà al Parco Ferrari di Modena. Previste migliaia di persone.'Abbiamo preso i bagni' - scrivono gli organizzatori - 'per una manifestazione fatta bene, per non dare motivo a chiunque di poterci additare come vandali, per far capire a tutti che non siamo 4 scappati di casa, è fondamentale lasciare la città quanto più possibile pulita''La musica è la colonna sonora della nostra vita - scrivono gli organizzatori - e sarà parte fondamentale della nostra rivolta contro qualsiasi Autorità o Potere, in un'ottica antifascista, antinazista, antisessista e antiproibizionista. Per un mondo solidale, mutualista, inclusivo fatto di libertà ed eguaglianza.Smash Repression contro la repressione delle polizie e contro le leggi repressive degli Stati. Il nostro corteo sarà Antimilitarista, antigerarchico, anticolonialista contro Stati e Capitale per una società di liberi ed eguali'