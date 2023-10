Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Presenti oltre ai Dirigenti della Questura, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale, gli Ufficiali dei Comandi di Arma Carabinieri e Guardia di Finanza, la Polizia Locale.Il Tavolo odierno segue i Tavoli tecnici tematici svolti nelle scorse settimane e giorni, in attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, tavoli allargati al 118 ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per gli stretti profili di competenza, nonché ai rappresentanti dei vari Enti interessati, nell’ambito di una collaudata condivisione delle misure organizzative e di prevenzione da mettere in campo per contemperare il diritto a manifestare con lo svolgimento delle attività dei cittadini modenesi - si legge in una nota della questura di Modena -. Il Piano di sicurezza disciplina, oltre che i previsti servizi per il corteo dall’afflusso al deflusso dei partecipanti, i servizi di vigilanza nel centro città per garantire il regolare svolgimento delle tante manifestazioni in programma. Presso la Questura sarà attivata la Sala per la gestione della sicurezza dell’evento, per garantire il massimo coordinamento dei diversi uffici, comandi ed enti interessati, in primis i servizi di viabilità della Polizia locale'.