Stuzzicagente e Stuzzicalamberto: le passeggiate del gusto raddoppiano nel fine settimana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sono 16 i locali del centro storico di Modena che partecipano a questa edizione, spaziando da Piazza Grande a Piazza XX Settembre, passando per Corso Duomo e altre vie del centro, proponendo le loro gustose specialità.Per tutti coloro che saranno in centro storico fin dal mattino, ricordiamo che in Piazza XX Settembre sarà possibile pranzare nella cornice di “Aspettando stuzzicagente”. Dalle 10 si potranno degustare burlenghi, crescentine, specialità salentine e molto altro.Dal 20 al 30 settembre sarà possibile acquistare i gettoni in prevendita sul sito di Modenamoremio, presso l’ufficio di Modenamoremio (via Selmi 52-52A dal lunedì al venerdì 9-13/14-18) oppure presso Dischinpiazza (via Castellaro, 41 dal lunedì al sabato 9-13/15.30-19.30).I gettoni non saranno acquistabili singolarmente bensì in pacchetti da:10 gettoni del valore di 20 euro15 gettoni del valore di 30 euro – in prevendita sarà regalato un gettone in più20 gettoni del valore di 36 euro – in prevendita saranno regalati due gettoni in piùDomenica 1 ottobre i gettoni potranno essere acquistati sempre online sito fino alle 14, e presso lo stand di Modenamoremio in Piazza XX Settembre dalle 17.Sia sabato che domenica, nell'ambito della festa del mosto cotto, diversi percorsi enogastronomici a caccia delle tipicità locali all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena preparate da bar, ristoranti, forni, gastronomie e associazioni di Spilamberto.