Teatro Blue Rose: corsi gratuiti per adolescenti

E' la proposta della scuola di Teatro Blue Rose, diretta da Daniele Sirotti e attiva a Modena, Carpi e Sassuolo, offre per le sedi di Modena e Sassuolo in collaborazione con l’Associazione culturale AccademiaMo aps.

'Sono molto contento di potere offrire questa opportunità agli adolescenti, perché oggigiorno vivono appieno la dimensione social col filtro dello smartphone, ma spesso con più fatica e meno occasioni quella delle esperienze e relazioni interpersonali condivise in presenza coi coetanei: il mio metodo di insegnamento è il risultato di anni di carriera come attore, regista e formatore. Propongo corsi che divertono e stimolano i partecipanti, ma soprattutto trasmettono insegnamenti rispetto all’arte del Teatro e della sua storia. Coi ragazzi e le ragazze parliamo, ci confrontiamo e lavoriamo insieme sul testo e sulla presenza in scena. Lo spettacolo finale rappresenta gli obiettivi raggiunti insieme ai ragazzi, obiettivi sia dei singoli che del gruppo' - evidenzia Daniele Sirotti.



Il corso gratuito per adolescenti dai 14 ai 19 anni per la sede di Modena si terrà presso il Teatro Tempio da martedì 16 gennaio e per quattro martedì consecutivi, dalle ore 18 alle ore 20.00. Il corso gratuito per adolescenti dai 14 ai 19 anni per la sede di Sassuolo si terrà presso il Circolo Culturale Fossetta da lunedì 15 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 20.00. È possibile iscriversi contattando via wp il Direttore della Scuola al numero 3386540137 o compilando il form sul sito.