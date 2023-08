Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La Volante in servizio di controllo del territorio in centro città viene inviata in largo Sant’Agostino, nel parcheggio della Galleria Estense, a seguito della segnalazione pervenuta sulla linea di emergenza 112NUE, di due persone che stavano armeggiando su un camper in sosta, di targa inglese.Gli agenti sono riusciti a localizzare i due uomini vedendosi braccati si sono dati alla fuga in direzioni opporte. Mentre uno dei loro faceva perdere le proprie tracce per le stradine del centro storico, l’altro fuggiva in direzione di via Bono da Nonantola, via Berengario e infine viale Molza dove è stato bloccato al termine di un inseguimento.Sul posto gli agenti hanno accertato che l’uomo, insieme al complice, avevano forzato la catena di ancoraggio della bici al camper, procurando anche dei danneggiamenti alla bici stessa. E che grazie al tempestivo della Volante il tentativo era rimasto tale.La persona fermata, priva di documenti, è stata accompagnata in Questura e sottoposta ad accertamenti specifici, effettuati dall’Ufficio Immigrazione e dalla Polizia Scientifica. E è risulta essere destinataria di valido Ordine del Questore emesso in data 16.08.2023 in esecuzione a provvedimento prefettizio di Espulsione.