Tenta rapina in supermercato ed aggredisce la guardia: arrestato

E' stato scoperto dall’addetto al servizio antitaccheggio, che lo aveva notato con fare sospetto riempire il carrello in un supermercato in via Emilia Ovest a Modena e poi nel tentativo di superare la barriera delle casse eludendo i controlli. E quando è stato fermato ha spintonato l'addetto alla sicurezza per poi fuggire, anche senza carrello. Ma è stato l'addetto che lo ha rincorso fin fuori dal locale dove l'uomo si è dato alla fuga senza però essere mai perso di vista dalla guardia giurata che al telefono con la Polizia ha guidato la Squadra Volante ad incrociare la traiettoria dell'uomo bloccandogli la via di fuga.Arrestato, nei suoi confronti il Questore di Modena ha emesso la misura di prevenzione personale dell’Avviso orale. E' accusato di tentata rapina impropria.