I candidati e le candidate sono attesi entro le ore 10, mentre l'inizio della prova è previsto per le ore 13. Avranno a disposizione cento minuti per completare il test, che si svolgerà su supporto cartaceo.Il numero dei posti disponibili per il corso di Medicina e Chirurgia è di 204, mentre le domande presentate sono ben 1022. Il test sarà composto da un totale di 60 quesiti. Si ricorda che il numero dei posti disponibili è provvisorio e i numeri definitivi verranno assegnati con successivi decreti ministeriali.La seconda sessione di test è già stata programmata per il 30 luglio e riguarderà sia il corso di Medicina e Chirurgia che quello di Odontoiatria e Protesi dentaria.