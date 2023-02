Dai monopattini al Rave Party, lo Sproloquio di Sandrone in una piazza gremita

Sproloquio di Sandrone dopo avere salutato lui e l'intera famiglia pavironica, nel palazzo Municipale, insieme alle maschere del nord Italia ospiti del carnevale 2023 di Modena. In una giornata di sole che ha portato in piazza migliaia di modenesi, con tante maschere e senza mascherine, come nel pre-pandemia. Un virus quasi sparito anche nel discorso (leggi il testo dello sproloquio), alla città di Sandrone chiuso come tradizione dal tradizionale appello ai modenesi a continuare a resistere alle sfide del nostro tempo, con orgoglio di appartenenza alla comunità, incarnato nell’immagine della Ghirlandina, torre modenese piantata nell’ombelico della città, riferimento e simbolo dell’essere 'Geminiani'.Pomeriggio di festa iniziato alle ore 14.Dopo la sfilata per le vie del centro, con le maschere ospiti anche da Veneto, Lombardia, Piemonte oltre che dalla provincia di Modena, come la Mirandolina, il saluto del sindaco al palazzo municipale. Poi i preparativi nella sala dei passi perduti, conditi da un po di emozione. Si ripassano gli ultimi passaggi. Un bicchere d'acqua per bagnare la gola. Fuori c’è la folla che aspetta. Piazza Grande è gremita. C’è attesa per lo sproloquio. La famiglia pavironica esce, foto di rito e inizia a parlare ai modenesi. Sotto il balcone c’è anche il sindaco che preferisce ascoltare il discorso con il naso all’insu, insieme al prefetto Alessandra Camporota, che sandrone ricorda e ringrazia per la gestione del rave party ma non solo. Per lei anche un appello: 'visto che è stata brava a parlare con quelli del rave party, vada a parlare anche con i ladri e li mandi via da Modena'.

Poi la stoccata al sindaco sulle strade: 'Invece di chiamare a Modena una troupe cinematrografica (riferimento al film Ferrari), avrebbe dovuto portare una squadra di stradini per aggiustare le buche. Poi la raccolta dei rifiuti porta a porta che viste le problamatiche del periodo Sandrone invita Hera a risolvere rivolgendosi a Bruno Vespa che il porta a porta lo fa da anni con successo.



Lo Sproloquio tocca in maniera ironica temi dell’attualità modenese. Compreso quello dei monopattini abbandonati che sgroguighelo annuncia di avere risolto creando una start up per il recupero al problema delle buche in tangenziale tirando in ballo e rivolgendosi direttamente al sindaco



La Pulonia tocca il tema della violenza sulle donne: 'Il mio Sandrone sarà un brontolone, ma non si è mai permesso di alzare le mani'. Il discorso si conclude intorno alle 17, ma il sole splende ancora sulla ghirlandina, alla quale Sandrone invita ad aggrapparsi con il cuore e lo spirito.