Trasporto pubblico: mercoledì 24 sciopero dei sindacati autonomi di base

- Personale Viaggiante urbano Modena: da inizio servizio alle 6:29 - dalle 8:31 alle 11:59 - dalle 16.01 a fine servizio;-Personale Viaggiante extraurbano Modena: da inizio servizio alle 5:59 - dalle 8:31 alle 12:29 - dalle 16:01 a fine servizio;-Personale Viaggiante urbano e extra Reggio Emilia : dalle 9:00 alle 13:00 - dalle 15:00 a fine servizio;-Personale Viaggiante urbano Piacenza: da inizio servizio alle 7:00 – dalle 10:00 alle12:00 – dalle 15:00 a fine servizio (garantire le corse in partenza dal capolinea dalle 6:45 fino alle 9:45 e dalle 11:45 fino alle 14:45);-Personale Viaggiante extraurbano Piacenza: dalle 8:30 alle 12:00 – dalle 15:00 a fine servizio (garantire le corse in partenza dal capolinea fino alle 8:00 e dalle 11:31 fino alle 14:30);- Uffici e impianti fissi dei tre bacini intera giornataPer un rinnovo del CCNL degli Autoferrotranvieri e per ridare dignità al nostro ruolo e lavoro, a livello nazionale e locale, riconoscendo:• aumenti salariali dignitosi che recuperino il potere d'acquisto eroso dall'alta inflazione;• riduzione orario di lavoro a parità di salario;• migliori condizioni di lavoro;• tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri;• stop alle privatizzazioni;• aumento delle percorrenze con la garanzia di soste reali ai capilinea;'Per la difesa del diritto di sciopero duramente aggredito dalla politica di questo governo, per mano del Ministro dei Trasporti, Salvini, che utilizza la precettazione come una clava contro le rivendicazioni degli autoferrotranvieri, offrendo la sponda alle pretese di Asstra, Anav e Agens.Per sradicare il monopolio costruito sulle complicità tra le associazioni datoriali di categoria e le OO.SS. che in questi anni hanno firmato contratti al ribasso costringendo gli addetti al settore a fuggire da questo mestiere' - scrivono le organizzazioni sindacali.