Trasporto scolastico, la protesta degli autisti: 'Seta non ci ha fornito ancora i turni'

'A distanza di due giorni dall'avvio del servizio scolastico, che partirà dal 15 settembre, gli Operatori di Esercizio del bacino di Modena di SETA S.p.A. ancora non conoscono i turni da svolgere e la programmazione settimanale.Una situazione che si ripete ogni anno, da sempre denunciata, a fronte di una gestione pessima del personale da parte della Direzione Aziendale, che non tiene conto in nessuno modo delle esigenze di vita e di lavoro dei suoi dipendenti'. E' l'amara denuncia della segreteria del sindacato Usb in rappresentanza dei lavoratori Seta.'Solo il 9 settembre scorso - ricordano i referenti sindacali - Seta aveva comunicato, attraverso un post pubblicato da qualche Organizzazione Sindacale aziendalista, che neanche si firma, che sarebbero stati creati 16 mini gruppi di lavoro solo per il personale di guida, dove i lavoratori vengono selezionati come in un concorso a premi, attraverso l'invio di messaggi WhatsApp da parte dell'ufficio preposto.Una organizzazione grottesca e ridicola che continua a creare contesti di discriminazione tra il personale e la confusione piú totale, anche alla luce dell'accordo aziendale a ribasso, firmato per gli assunti post 2012.Anche quando cambia la Direzione, l'unica rivoluzione alla quale assistiamo é quella di continuare a peggiorare le condizioni di lavoro, creando un ambiente di lavoro disagiato e ostile, che continua a causare le dimissioni volontarie dei lavoratori e lavoratrici, in particolare dei conducenti adibiti alla guida dei mezzi urbani ed extraurbani.Una Azienda da sempre puntuale a sanzionare i propri dipendenti, anche quando non ci sarebbero le condizioni, con provvedimenti disciplinari, allo scopo del solito terrorismo psicologico, ma che non ammette mai il torto, scusandosi per i disagi che continua a creare'Condizioni inaccettabili che se confermate, per USB non potranno fare altro che generare una nuova stagione di lotte. 'Non possiamo accettare - concludono - che vengano calpestati anche i diritti piú elementari'