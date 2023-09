Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Anche la richiesta di verifica da parte della vittima rispetto alla loro presenza spesso viene aggirata attraverso la chiamata di un finto operatore ad un altro finto operatore complice che spacciandosi per operatore della ditta incaricata conferma la regolarità della visita.Aspetto aggirabile a propria volta utilizzando il proprio cellulare, anche se spesso la paura di ritorsioni può giocare un ruolo fondamentale. In negativo. Quindi meglio prevenire da subito. Evitando di aprire e soprattutto di fare entrare gente in casa. 'Anche perché - afferma il Comandante Ognissanti, ormai nessun operatore suona alla porta senza preavviso. Anche noi forze dell'ordine e se lo facciamo abbiamo comunque sempre ben visibile l'auto di ordinanza in strada'