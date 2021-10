'Tromboflebite dopo 15 giorni dal vaccino: mai avuto problemi prima'

Continuano le segnalazioni che giungono alla nostra redazione di importanti reazioni avverse al vaccino. Molte le segnalazioni di persone che preferiscono mantenere l'anonimato, ma per scelta abbiamo deciso di dare spazio solamente ai casi documentati e raccontati in prima persona. Dopo i racconti dei modenesi Wainer Tassoni Naomi Di Donato , a volere dar conto della propria odissea personale oggi è Rubens Cavazzuti, 51enne di Montale.'Ho fatto la seconda dose di Pfizer il 16 settembre - spiega Cavazzuti -. Già il giorno seguente ho avuto dolori in tutto il corpo, poi cessati. Dopo 10 giorni però si è manifestato un forte dolore alla gamba sinistra. Inizialmente ho proseguito il mio lavoro con la gamba fasciata, poi dopo qualche giorno il fastidio è divenuto insopportabile e sono andato in ospedale, esattamente il primo ottobre. La diagnosi è stata quella di tromboflebite acuta. Faccio presente che non ho mai avuto problemi del genere, nè di pressione alta. Ora mi sono stati prescritti 30 giorni di riposo e 45 giorni di eparina. La fortuna, se così si può dire, è che il trombo si è manifestato in un arto e non in zone del corpo più pericolose'.L'aspetto che il 51enne sottolinea con disappunto è la mancanza di segnalazione dell'accaduto da parte dei medici: 'In nessun referto sinora è stata messo l'episodio in correlazione col vaccino, oggi torno dal mio medico di base per chiedere di procedere alla segnalazione, altrimenti procederò in modo autonomo ad informare Aifa'.Quello che è certo è che Cavazzuti ora non si sottoporrà più, in alcun caso, a una eventuale terza dose. 'Dopo quello che mi è successo sicuramente non accetterò ulteriori vaccinazioni - spiega -. Io mi sono vaccinato, nonostante le perplessità sulle pressioni ricevute, per il tipo di lavoro che faccio. Sono un commerciale in ambito ceramico e nelle fiere incontro un sacco di persone. Penso sia giusto tutelarsi, ma è anche giusto che tutti sappiano i rischi ai quali si può andare incontro'.