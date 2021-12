Troppi medici sospesi: chiude l'assistenza di IppocrateOrg

L'annuncio è arrivato in serata con un video che per molti, anche per alcuni degli stessi medici iscritti a Ippocrateorg, è arrivato come una doccia fredda. Il dottor Mauro Rango di IppocrateOrg ha annunciato la chiusura stessa dell'assistenza di IppocrateOrg, la rete di medici che in questi mesi si è occupata della assistenza domiciliare dei pazienti malati di Covid.'Abbiamo chiuso la assistenza perchè la maggior parte dei medici sono stati sospesi ( qui il caso di Daniele Giovanardi ) e non possono più esercitare nemmeno in telemedicina, perchè non si sono vaccinati e perchè hanno curato oltre 60mila persone a casa, lasciate sole con tachipirina e vigile attesa - spiega Mauro Rango -. Persone che non avevano nessun altro a cui rivolgersi se non a un medico nostro.

Questa è la nostra grande colpa. Fino a qualche anno fa a volontari come noi si sarebbe dato un premio, oggi sono perseguitati. Noi siamo stati costretti a chiudere, ma solo fino al 31 dicembre. Stiamo infatti cercando altri medici ancora iscritti all'ordine che possano continuare il servizio assistenza e l'opera che abbiamo iniziato un anno e mezzo fa. Tantissima gente ha bisogno di sostegno di assistenza e aiuto'.