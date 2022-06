Un modenese tra i 350 premiati nella gara di coding Apple

Per il secondo anno consecutivo, il progetto presentato da Gianpiero Spinelli, studente alla fine del terzo anno del corso di studi triennale in Informatica del dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, è tra i 350 premiati della 'Swift Student Challenge 2022', la competizione di coding organizzata annualmente dalla multinazionale Apple e aperta a studenti e studentesse di istituzioni scolastiche e accademiche di tutto il mondo. Lo segnala Unimore, l'Università di Modena e Reggio Emilia, ma spiega lo stesso Spinelli: 'Diversamente dalle edizioni degli ultimi anni, in cui veniva chiesto di creare un PlaygroundBook, la sfida quest'anno prevedeva lo sviluppo di una vera e propria applicazione in SwiftUI, il framework per la creazione di interfacce grafiche e app su dispositivi iOS presentato da Apple nel 2019'.