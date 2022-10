Uomini e padri separati: il laboratorio gratuito di auto aiuto raddoppia e si allarga ai nonni

Presente a Modena da 12 anni, prende il via lunedì 31 ottobre, presso il Centro delle Famiglie in via del Gambero 77 a Modena, con il patrocinio del Comune di Modena, CSI e Associazione Genitori Sottratti, il ciclo di cinque incontri settimanali di aiuto-aiuto e supporto per uomini separati, guidati dallo psicologo e psicoterapeuta, Dott. Franco Boldrini, con la collaborazione del Prof. Massimo Panari.E’ rivolto a tutti gli uomini separati o che si stanno separando e che si trovano ad affrontare nuove sfide, legate alla solitudine, alla conflittualità famigliare, alla necessità di trovare una casa, alle aumentate difficoltà economiche, o a quelle legate al rapporto con i figli in un contesto di vita che con la separazione cambia improvvisamente.“Il laboratorio di auto-aiuto – spiega il Dr. Boldrini – è un luogo in cui condividere e confrontare liberamente le proprie esperienze e le proprie difficoltà legate alla separazioni.Il ciclo di incontri, per esigenze organizzative ed operative, è riservato ad un numero limitato di partecipanti ma quest’anno la partecipazione ai gruppi può avvenire anche on-line sulla piattaforma Google Meet nel massimo rispetto della privacy dei partecipantiInoltre, visto il grande interesse suscitato dalla problematiche vissute dai nonni a seguito di separazioni, quest’anno verrà replicato con un corso a se stante, il laboratorio dedicato ai nonni e che inizierà il 16 novembre e che si svolgerà con incontri settimanali presso la stessa sede.La partecipazione ad entrambi i laboratori è gratuita ma è necessaria la prenotazione ai seguenti numeri, disponibili anche per informazioni:339-3142626, 347-2223158, 335-3387831693