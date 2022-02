Raccolta cibo da inviare e profughi da accogliere: la comunità ucraina modenese mobilitata

Oxana, titolare del mix market di Modena, ha trasformato il suo negozio, così come sta succedendo in altri simili della stessa catena di minimarket, in un centro di raccolta ed invio di generi alimentari e di prima necessità da inviare con grossi camion nelle città ucraine assediate. La rete è organizzata con furgoni che prelevano il materiale, lo trasportano a Verona in un grande magazzino dove viene caricato su grossi camion pronti a fare la spola dall'Italia alle zone di guerra. Non solo città assediate ma anche città che si trovano in aree del Paese meno colpite e che ospitano persone sfollate dalle proprie case nelle città più a rischio. Tra queste però molte donne e bambini scelgono la via che li porterà in Italia, dove raggiungeranno i loro parenti. 'A piedi e con mezzi di fortuna, soprattutto, verso il confine. Da dove inizia il viaggio verso l'Italia. Qui i parenti, come quelli di Oxana, partono e li raggiungono al confine per poi portarli a Modena. Ieri, in una famiglia, sono arrivati due bambini con le loro madri. Nessun uomo. Tutti precettati o comunque dichiaratamente pronti a resistere. Anche Oxana ha parenti in viaggio. Da lei l'invito a non lasciare solo il popolo ucraino ed eventualmente partecipare alla raccolta di aiuti