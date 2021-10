'Vaccinati e non vaccinati, lavoratori uniti contro il Green Pass'

Ci sono vaccinati e non vaccinati, ci sono operai che pur sapendo di non potere entrare senza il green pass hanno preso il treno di prima mattina da città come Imola per dirsi presente, per essere lasciati fuori e partecipare al presidio contro il Green Pass. Dove questa mattinaa troviamo non solo operai Fiat ma tanti altri lavoratori di altri comparti che hanno voluto esprimere solidarietà, vicinanza e partecipazione ad una protesta che, sottolineano in tanti di loro, va oltre il vaccino ma riguarda direttamente i diritti il diritto inviolabile al lavoro e la dignità dei lavoratori. Tra di loro c'è anche un delegato di base della Fiom CGIL, Gennaro, che ritiene giusta e condivisibile la barraglia contro il Green Pass. Domani sarò in piazza a Roma, ma oggi è in questa piazza tra chi da quel sindacato accusato dai più di avere abbandonato la piazza ed i lavoratori e di essersi schierato dalla parte dei bottoni e del governo, si è distaccato o non ha mai aderito.Donne e uomini di diversa estrazione sociale, politica e lavorativa, come Cinzia, che lavora in smartworking, privatamente, che non ha bisogno del Green Pass per lavorare e che ha supportato tutta la mattina i lavoratori.'Non siamo no vax perché tra noi ci sono vaccinati e non vaccinati, ma siamo contro a chi minaccia la libertà e la dignità dei lavoratori e del lavoro in nome di un certificato verde che serve solo ad obbligare ad una vaccinazione che non è obbligatoria, un certificato che è evidente non ha alcuna funzione di sanità ma per imporre un obbligo con il ricatto. Non vogliamo nemmeno entrare nel merito della vaccinazione - sottolinea Silvio - ma solo del Green Pass, strumento inaccettabile perché il lavoro, che fonda la Costituzione non si tocca'. 'Perchè oggi è il vaccino, domani, col green pass, quale tipo di discriminazione sarà introdotta?'Ed è grave che ciò avvenga con il ricatto del lavoro. Andremo avanti