Vaccinazione anti-Covid, tornano giornate ad accesso libero a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il canale principale per prenotare ed effettuare la vaccinazione anti-Covid rimangono i Medici di medicina generale, che si confermano il riferimento prioritario per i cittadini, vista la distribuzione capillare sul territorio, insieme alle farmacie aderenti - fa sapere l'Ausl -. Per chi non potesse rivolgersi a questi canali, l’alternativa sono le giornate dedicate che l’Azienda USL di Modena lancerà a partire sempre da lunedì 15 gennaio. Le sedute, programmate in tutta la provincia e rivolte sia alle persone sane che affette da patologie croniche, saranno ad accesso libero per tutti gli over 12'.

Le giornate dedicate coinvolgeranno anche questa volta le Pediatrie di Comunità della provincia, in questo caso per i bambini dai 6 mesi agli 11 anni, sia sani che in condizioni di fragilità. 'In particolare, la nuova formulazione del vaccino anti-Covid, di norma, offre una copertura pari a 12 mesi. La somministrazione è raccomandata a distanza di 6 mesi dall’ultima dose ricevuta o dall’ultima infezione (fa fede la data del test diagnostico positivo), a prescindere dal numero di eventi pregressi (dosi ricevute o diagnosi di infezione) - continua l'Ausl -. Si consiglia ai cittadini di portare tutta la documentazione sanitaria in possesso e, se possibile, l’ultimo certificato vaccinale aggiornato, oltre che un documento di identità, il modulo di consenso informato e la scheda di anamnesi (disponibili sul sito internet dell’Ausl) già compilati'.