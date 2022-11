Vaccinazione Covid: continua il calo e crollano le quarte dosi

La quarta dose di vaccino Covid sembra non convincere nemmeno le categorie di soggetti più esposti e vulnerabili alle quali è destinata. Una platea di 19,1 milioni di persone costituite da over 60, fragili e immunocompromessi, personale sanitario e ospiti delle Rsa. Tra queste soltanto il 22,5% l'ha fatta e i numeri delle vaccinazioni in questo target sarebbe in costante calo se non di stallo. Ciò significa che attualmente anche nelle strutture e nei servizi sanitari, sociosanitari, o in ambienti a contatto con persone vulnerabili, in cui la quarta dose, anche non più obbligatoria, dovrebbe essere comunque molto diffusa, la stragrande maggioranza dei soggetti non è vaccinata con la seconda dose booster ma al massimo con la terza dose fatta magari da un anno. Ovvero un tempo superiore dal termine fissato dagl organismi tecnici nazionali di 120 giorni per considerare una copertura vaccinale adeguata.E all'interno di questo quadro di potenziale non copertura o non più copertura al 2 novembre erano 6,8 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non avevano ricevuto nemmeno una dose di vaccino, e 7,43 milioni coloro che non avevano ancora ricevuto la dose booster, pari al 10,7% della platea, comprendendo anche 2,34 milioni non possono riceverla nell'immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni.Nella settimana 26 ottobre-1° novembre, secondo il rilievo Gimbe, sono calati anche i nuovi vaccinati: 1.339 rispetto ai 1.470 della settimana precedente (-8,9%) che considerati su una platea nazionale rappresentano percentuali quasi irrilevanti.