Vaccini antifluenzali per 161.000 modenesi, già acquistati dall'Ausl

I vaccini antinfluenzali non sono tutti uguali, anche se relativi al contrato del virus in una medesima stagione. Per sapere quanti e di che tipo abbiamo analizzato il documento in cui l'Ausl di Modena ha formalizzato l'acquisto delle dosi per la stagione 2023/2024 la cui campagna di somministrazione partirà nelle prossime settimane. L'acquisto dei vaccini, da parte delle singole Ausl che ne stimano il fabbisogno, già da anni avviene attraverso la piattaforma di acquisto della Regione Emilia-Romagna. Il passaggio è relativamente semplice: Il tutto parte dalla richiesta del Responsabile Aziendale delle vaccinazioni afferente al Servizio Igiene Pubblica. Nel caso della provincia di Modena con una mail partita il 30/08/2023 nella quale si chiedeva di procedere all’adesione alla convenzione per l'acquisto di Vaccini della Regione Emilia Romagna e allegando una sorta di 'lista della spesa'. Con il fabbisogno presunto di vaccini da acquistare.



Per la provincia di Modena circa 161.000 dosi, divise in 5 lotti per 4 diverse tipologie di vaccino. La lista viene registrata e viene inviata per l'acquisto che nei giorni scorsi è stato formalizzato in questi termini:LOTTO 1: n° 70.000 dosi del VACCINO FLUARIX TETRA – importo di adesione Euro 333.900 (IVA 10% esclusa – 367.290 Iva 10% inclusa) – ditta GLAXOSMITHKLINE SPALOTTO N. 2: n. 83.800 dosi del VACCINO FLUAD TETRA E LOTTO N. 3: n. 2.200 dosi del VACCINO FLUCELVAX TETRA – importo di adesione 1.246.500 (IVA 10% esclusa – 1.371.150 Iva 10% inclusa) – ditta SEQIRUS S.R.LLOTTO N. 4: n. 4.000 dosi del VACCINO EFLUELDA – importo di adesione Euro 100.000 (IVA 10% esclusa – 110.000 Iva 10% inclusa) – ditta SANOFI SRL

LOTTO N. 5: n° 1.800 dosi del VACCINO FLUENZ TETRA – importo di adesione Euro 32.400,00 (IVA 10% esclusa – 35.640 Iva 10% inclusa) – ditta ASTRAZENECA SPA



I costi variano sulla base della casa produttrice e del tipo di vaccino. Si va, per ragioni che in determina non vengono chiaramente specificate, dai 4,77 euro ai 25 euro del vaccino del lotto 1 ai 25 euro del vaccino Efluelda del Lotto 4.



I destinatari dei vaccini rimangono sostanzialmente quelli di sempre, quest'anno sempre più paragonabili, con i distinguo specifici, ai destinatari del vaccino Covid: persone anziane, fragili, e categorie esposte al rischio come sanitari



Gi.Ga.