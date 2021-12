'Vaccino ai bambini, l'Asl promuove un incontro senza contraddittorio'

Apprendo con vivo interesse della iniziativa dell’Asl di Modena tesa a chiarire dubbi e paure dei genitori sul tema della vaccinazione anticovid proposta ai bambini. Come tutti sanno il mondo scientifico è profondamente diviso su questa opportunità. Nel recentissimo confronto fra il sottosegretario Sileri (favorevole all’inoculazione del farmaco genetico) e l’immunologo Frajese (assolutamente contrario) è emerso con assoluta chiarezza che le case produttrici del farmaco si pronunceranno sulla efficacia e sulla sicurezza del farmaco stesso solo nel luglio 2024 a fine sperimentazione.Questo è un dato di fatto incontrovertibile la cui conoscenza è indispensabile ai genitori per dare un consenso informato. Inoltre nessun farmaco può essere inoculato senza ricetta medica e tocca al pediatra di famiglia assumersi questa responsabilità e non delegarla ai genitori.Milioni di bambini sani che nulla o poco rischiano dal covid vengono reclutati senza possibilità di confronto; il bambino vaccinato può comunque infettarsi ed infettare; buona parte della letteratura scientifica ritiene che il bambino sano vaccinato possa produrre varianti molto più insidiose del virus attualmente circolante; il farmaco ora proposto è attivo contro lo Spike di Whuan e non contro la Delta o la nuova variante Omicron.Con dati così incompleti si imporrebbe la regola principe della medicina: Primum non nuocere. Se l’incontro del giorno 23 (locandina sopra) non avrà contraddittorio sarà il tipico esempio di consenso disinformato. Ovviamente sarò lieto di dibattere insieme ai colleghi dipendenti o convenzionati con l'Asl di questo importante argomento.