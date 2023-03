Vaccino Covid, dagli Usa nessuna esenzione: Djokovic salta anche Miami

Per questa ragione, come già successo per Indian Wells, il 35enne campione di Belgrado si è trovato costretto a rinunciare al Masters 1000 di Miami che scatterà nei prossimi giorni. 'Abbiamo fatto quello che potevamo, abbiamo provato a parlare col governo, a ottenere un'esenzione per Novak ma non è stato possibile', ammette James Blake, direttore del torneo. A questo punto Djokovic dovrebbe tornare in campo nel Masters 1000 di Montecarlo, al via il 9 aprile.