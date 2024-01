Vaccino Covid, medici di base pagati per somministrarlo: Ausl recepisce accordo regionale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

€ 13,20/vaccinazione, in modo particolare per le spese sostenute per l’attività di allestimento e di supporto organizzativo, amministrativo ed assistenziale;



€30/25 + quota regionale di € 7,50 per paziente vaccinato, per i pazienti vaccinati a domicilio e già inseriti in ADI/ADP è prevista la quota ADI/ ADP



€ 25 + € 7,50.per tutti i pazienti vaccinati al domicilio causa difficoltà al trasporto degli stessi (pazienti impossibilitati, in quanto non deambulanti, a raggiungere gli ambulatori dei MAP.



Sono queste le quote riconosciute dal sistema sanitario regionale ad ogni Medico di Medicina Generale per la somministrazione del vaccino Covid. Ciò sulla base dell'accordo l’Accordo Attuativo Aziendale tra l’Azienda USL di Modena e le Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale, F.I.M.M.G., S.N.A.M.I. e S.M.I., per regolare la somministrazione presso i Medici di Medicina Generale dei vaccini anti COVID 19.



Un accordo che se pur operativo dall'ottobre scorso, con l'avvio della campagna vaccinale, è stato recepito formalmente dall'Ausl solo il 24 gennaio scorso. L'accordo è valido fino al 31 marzo del 2024. Fino a tale data i Medici di Medicina Generale riceveranno una quota per ogni vaccino covid sommistrato. Vaccinazioni remunerate, attraverso con quelli che vendono formalmente identificati come incentivi economici. Che riguardano specificamente la vaccinazione anti-covid ed esclusivamente quella fatta con vaccino Comirnaty (Pfizer) Omicron XBB.1.5 a mRNA, ultimo approvata da Ema e Aifa.



Nei punti dell'accordo emerge che i medici di medicina generale si impegnano a proporre la vaccinazione attraverso la chiamata attiva, con particolare riferimento ai soggetti fragili, a gestire, nel caso di prima dose, anche l'attività, una tantum, di anamnesi e di raccolta del consenso informato, considerando ques'ultima sarà considerata valida, come già acquisita, per tutte le somministrazioni successive.



Ricordiamo le categorie raccomandate per la somministrazione del vaccino

• Soggetti over 60,

• soggetti fragili di età 12-59 anni fragili,

• ospiti delle strutture protette residenziali per anziani,

• donne in gravidanza, in qualsiasi trimestre o nel periodo post partum comprese le donne

in allattamento,

• operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle

strutture di lungodegenza,

• studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione.