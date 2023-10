Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’accordo nasce dall’esigenza di garantire al personale delle Forze dell’Ordine in servizio a Modena la possibilità di reperire una sistemazione abitativa adeguata e dare continuità alla sua permanenza per consentire una sempre maggior conoscenza del territorio e delle sue complesse relazioni istituzionali, sociali ed economiche.Il protocollo prevede la messa a disposizione di 20 alloggi, di cui 5 all’interno dell’intervento di Edilizia residenziale sociale del complesso denominato “Abitare sociale” realizzato nel comparto dell’ex Mercato Bestiame (foto) nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, disponibili a partire dal corrente mese di ottobre, e 15 da realizzare nell’ambito del Piano nazionale sulla qualità dell’abitare (Pinqua) cofinanziato dal PNRR, nel comparto dell’ex Consorzio agrario a Modena nord su via Canaletto, disponibili a partire dall’anno 2025.Inoltre è prevista l’individuazione, per le esigenze abitative del personale delle forze dell’ordine, di 30 alloggi all’interno del patrimonio abitativo di Acer Modena destinato all’assegnazione in locazione a canone concordato.Grande soddisfazione è stata espressa dal prefetto e dal sindaco per l’accordo, che è stato realizzato grazie al sistema di relazioni positive instaurate tra Prefettura e Comune di Modena per lo sviluppo di politiche integrate di sicurezza urbana e che rappresenta un’attuazione concreta del principio di leale cooperazione tra i diversi livelli di governo dello Stato.