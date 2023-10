Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Davvero tanta la soddisfazione di avere ripulito questa zona della nostra città, sempre troppo spesso sporca e piena di rifiuti. Negli ultimi anni l'amministrazione comunale si era completamente dimenticata di questo sovrappasso che era diventato una discarica a cielo aperto. Per questo Fare Verde, in nome del vero ecologismo, è voluto intervenire e ripulire il passaggio pedonale frequentato giornalmente da numerosi residenti e lavoratori che da anni si lamentavano delle condizioni in cui versava. Queste azioni volte alla salvaguardia del nostro ecosistema devono essere la nostra stella polare. È ora di #FARE' sono state le parole dei volontari al termine del pomeriggio di pulizia.