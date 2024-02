Vincenzo Paldino, nuovo segretario Confals : 'Lavorerò per la crescita di tutto il sindacato”

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, associazione attiva sul fronte della difesa dei diritti dei consumatori con all'attivo 30.000 iscritti in costante crescita, è ora stato incaricato, e caricato, di una nuova sfida. Quella che gli spetta come segretario provinciale Confsal, Confederazione di sigle del sindacalismo autonomo.Paldino, partiamo da qui. Quale è la realtà Confsal oggi in provincia di Modena e quali i suoi obiettivi da segretario?'Ho accolto favorevolmente questa nomina. La Confsal è per numeri e rappresentanza la terza a livello nazionale. In provincia di Modena, conta 10.000 iscritti nelle sue federazioni sindacali di settore. Una realtà già forte e radicata che esprime un ruolo importante e che è mio obiettivo valorizzare ulterioremente anche verso l'esterno oltre che nel rapporto con le istituzioni. Il mio obiettivo è aumentare anche i numeri, replicando il lavoro che ho svolto alla guida di Udicon Emilia-Romagna.



Quando nel 2009 diventai Presidente regionale l'associazione aveva poche centinaia di iscritti, ora ne ha 30.000 in Emilia-Romagna. La Confsal, con i suoi 10.000 iscritti in provincia di Modena, è una realtà importante ma deve avere maggiore consapevolezza della sua forza, mettere in rete ed in sinergia le sue componenti e rilanciare l'aspetto comunicativo rispetto alle sue articolazioni, comprensive di tutti i settori del lavoro pubblico e privato. Dalla Fials per il settore socio-sanitario, alla FNA in agricoltura, dalla Fesica per commercio e artigianato e Fesica comparto ceramico, alle federazioni attive nel campo del volontariato e ai pensionati. Una forza radicata e articolata nei diversi settori che sarà il mio obiettivo valorizzare anche nei confronti degli enti pubblici del nostro territorio”



Il fronte sindacale è diviso non solo nelle forme, ma anche ai tavoli, tra confederali e autonomi. Come sono i rapporti con i sindaci confederali?



“Gli steccati ci sono, ma sono spesso di carattere ideologico e deleteri. Dobbiamo lavorare insieme per superare questi steccati, nell'unico vero interesse comune che è quello dei lavoratori. Il mio obiettivo è stabilire ed alimentare un dialogo che in questi anni non c'è stato a livello territoriale. In diversi casi c'è stato anche il rifiuto, da parte dei confederali, di sedersi agli stessi tavoli in cui erano presenti gli autonomi. Questo, lo ripeto, fa solo il danno dei lavoratori e offende il ruolo stesso del sindacato. Le divisioni devono finire, anche perché non hanno ragione di esistere, nemmeno viste sotto il profilo dei numeri e della rappresentanza, oltre che del principio. Abbiamo pari dignità. La Confsal è una Confederazione riconosciuta a tutti i livelli nazionali del settore pubblico e privato. Certo non siamo uguali e non vogliamo esserlo, ma ognuno con le proprie specificità e le proprie idee, anche divergenti, possiamo davvero lavorare insieme. E ottenere sempre più risultati. Il rispetto che meritiamo ce lo abbiamo già nei numeri e nella nostra seria e qualificata rappresentanza nazionale e territoriale. Lavorerò per consolidare e fare crescere ulterioremente questa forza e il riconoscimento che merita, agli occhi dei cittadini e delle istituzioni”