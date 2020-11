Violenza contro le donne, l'impegno del sindacato Sulpl

La violenza di genere ha mille volti oscuri; il più ricorrente è quello della violenza domestica, ma esiste anche quella fisica, psicologica, sessuale, economica, lo stalking. Da non trascurare le conseguenze che la violenza produce sulla famiglia e sui minori (violenza vissuta o assistita), in termini di emotività, affettività, relazionale e comportamentale. L'introduzione del Codice Rosso rappresenta sicuramente un notevole passo in avanti rispetto al passato, ma occorre fare di più. È una legge che, pur essendo ben lontana dalla necessità di una formulazione complessiva, che riguardi tutti gli aspetti generati dalla violenza, certamente prova a rispondere, sul fronte penale, alle istanze provenienti da tutti coloro che a vario titolo si occupano di violenza. A limitare gli effetti di questa Legge è sicuramente la clausola dell'invarianza finanziaria. Se è vero che lo Stato intende investire al fine di ridurre drasticamente il fenomeno della violenza, non si può pensare che questo intervento si riduca alla creazione di nuove fattispecie di reato o ad inasprire le pene. Occorre fare un ulteriore sforzo e investire risorse, senza pensare di poter risolvere i problemi a “costo zero”. Le donne infatti chiedono principalmente d’interrompere le proprie relazioni violente e di non essere lasciate sole quando decidono di riprendersi, con grande difficoltà, la propria vita tutelando se stesse e i propri figli.Gli operatori di Polizia Locale, oltre che nell'ambito istituzionale, con il supporto del Sulpl si prodigano per essere di sostegno a chi ne ha bisogno. 'Abbiamo anche una mail dedicata stopviolenza@sulpl.it e siamo disponibili per fare da trait d'union tra le vittime di violenza e la Polizia Locale - spiega il sindacato della polizia locale - Capita spesso di intervenire su liti familiari ed è fondamentale essere preparati: la Polizia Locale oltre ad essere il persecutore dell'autore del reato, è anche di sostegno per la vittima nel difficile percorso di accompagnamento fino al processo. È importante non far calare mai l'attenzione su questo dramma sociale. La speranza è che sempre più donne trovino il coraggio di denunciare il loro aguzzino, perchè la violenza non è amore. Queste vittime devono essere consapevoli che sulla Polizia Locale possono contare sempre e affidandosi a noi possono intravedere la luce in fondo al tunnel, speranza di nuova vita. Il nostro video, con il contributo della Polizia Locale di Piacenza in rappresentanza dei Colleghi di tutta Italia, vuole essere un sentito tributo a tutte le vittime di violenza e ai loro bambini straziati dal dolore per aver perso la loro mamma, per mano di chi avrebbe dovuto proteggere la propria famiglia'.