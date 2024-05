La Modena da bere e da gustare nella WineFood Experience

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il programma del weekend inizierà sabato mattina alle 9 con l'apertura degli stand di Parva Naturalia, la rinomata fiera del biologico e degli artigiani che eccezionalmente accoglierà le cantine vinicole produttrici dei migliori Lambruschi.Alle ore 16 il via alle auto di Modena Street Show con l'expo delle più belle auto sportive al Parco Novi Sad.Alle ore 18 lo start&go della Lambruscolonga, la ventunesima edizione del noto tour enogastronomico che come da tradizione avrà inizio in Calle di Luca.Alle 19:30 tutti invitati al taglio del nastro della manifestazione alla presenza delle autorità, dei media e dei tantissimi partner, nella rinnovata Corso Canalchiaro

Alle 19:45 il via alla prima Tavolata Storica a cura degli chef di Modena a Tavola con 100 invitati lungo Corso Canalchiaro che ripercorreranno la convivialità del '900 col 'Tabarro in Osteria' e un Menu' dedicato all'inizio del secolo creato ad hoc dai migliori chef.



Subito dopo alle ore 20 inizierà la tavolata GenZ dove 'Robot Cameriere' servirà ai tavoli i piatti della tradizione in formato 'futuristico' con i 'vini' analcolici e i cocktail altrettanto analcolici forniti da Giacobazzi Vini. Per l'occasione, infatti, l'azienda Robotcameriere.com metterà a disposizione il proprio prodotto per mostrarlo al pubblico. L'aperitivo sarà invece a marchio Conad.

Chiuderà la serata l'esibizione di 'Women in Rock' con la nota showgirl Francesca Mercury, mentre in Largo San Giorgio l'intrattenimento è garantito dagli 'Onirica'.



DOMENICA 12 MAGGIO

Domenica mattina riapriranno alle 9 gli stand di Parva Naturalia, la fiera di Andrea Reggianini che garantisce i prodotti enogastronomici e artigianali di qualità, assieme alle cantine vinicole produttrici di Lambrusco.





Dalle ore 10 presso il Caffè Concerto sarà disponibile la mostra 'Una cartolina dalla storia' con le cartoline del '900 fornite da 'Collezionare'.

Dalle 11 alle 13 in Piazza Roma la giornalista Valentina Reggiani assieme ai giornalisti del settore enogastronomico incontrano e si confrontano sui vini proposti nel weekend con una degustazione conviviale.



LAMBRUSCOLONGA 21° EDIZIONE

La Lambruscolonga in questa ventunesima edizione si snoderà come da tradizione attraverso tutto il centro storico al fine di valorizzare sapori ed eccellenze, e i partecipanti potranno scegliere tra 3 diversi percorsi: GENERAZIONE X, MILLENNIAL, GEN Z, composti da tappe raggiungibili a piedi, in bicicletta o monopattini, e ad ogni tappa si potranno degustare il lambrusco prescelto per quel locale e uno stuzzichino abbinato ad hoc dagli chef per esaltarne il sapore.



I LOCALI DELLA LAMBRUSCOLONGA

Zooky Cafè

Why Not

Stradora

Stile Libero

Bar Molinari

Trattoria Ermes

Maxela

In Vino Veritas

Taverna dei Servi

I Picari

Caffè Concerto

Maison Livre

Osteria di Modena Rossi

Novi Park

La Lambruscheria



LE CANTINE

Ed ecco le rinomate cantine vinicole di Modena, Reggio e Mantova che parteciperanno a questa edizione proponendo i migliori Lambruschi rinomati in tutto il mondo:

Az. Agricola Pezzuoli

Bugno Martino

Cantina Albinea Canali

Cantina Della Volta

Cantina Gualtieri

Cantina Puianello

Cantina San Martino in Rio

Cantina Settecani

Cantina soc. coop. Quistello

Cantina Ventiventi

Cantine Umberto Cavicchioli e figli

Fondo Bozzole

Gavioli Antica Cantina

Giacobazzi Vini

Venturini Baldini

Vitivinicola Fangareggi



LA PRIMA TAVOLATA STORICA 'IL TABARRO IN OSTERIA'

Una tavolata conviviale lungo la rinnovata Canalchiaro a cura degli chef di Modena a Tavola con i cibi 'di una volta' abbinati ai migliori Lambruschi della tradizione. Dopo un aperitivo di benvenuto offerto dalla Cantina della Volta, saranno serviti 6 finger food preparati da Taverna dei Servi, Latteria 21 e un piatto della tradizione modenese di Osteria Emilia. Il tutto in una tavolata che rievoca le cene conviviali di inizio 900 che si chiuderà con il nocino dell'Ordine del Nocino Modenese e il Caffè di Benny's Bar, infine il dolce della Pasticceria Remondini da degustare direttamente in Largo San Giorgio dopo la cena.

Per gli abiti d'epoca il tocco di classe è garantito dalla nota casa Maison 'Anna Marchetti', mentre saranno esposte le sculture del noto artista e scultore modenese Tomaso Bonantini che raccontano la lavorazione dell'uva e del vino.



LA PRIMA TAVOLATA GEN Z

Una tavolata dedicata ai giovani, per riscoprire la convivialità, il divertimento sano e ‘analcolico' e guardare al futuro.

I giovani potranno infatti prendere posto nella grande tavolata per chiacchierare, conoscersi e brindare con cocktail rigorosamente analcolici degustando prodotti a marchio Conad. A loro ‘penserà' il Robot Cameriere che approda per l'occasione a Modena.

Robot Cameriere è il brand nato da Vincenzo Petrizzo, che opera nel settore retail da 40 anni con l'obiettivo di sostenere e incentivare l'innovazione nel settore del retail e della ristorazione grazie ad assistenti autonomi, intelligenti e programmabili su misura. Robotcameriere.com è distributore in Italia dei migliori marchi di robot al mondo. Alla tavolata saranno presenti 4 figuranti della Compagnia del Gecko.



PARVA NATURALIA

Il noto mercato di Andrea Reggianini di prodotti biologici e artigianato, si sposa con il Modena WineFood Experience accogliendo le cantine vinicole del territorio e i produttori locali, in una due-giorni in Piazza Roma aperta a tutti i modenesi e i turisti.



MODENA STREET SHOW

Un fantastico expo di auto sportive nel parco Novi Sad accoglierà i tanti appassionati nella terra dei motori per ammirare le auto più performanti del settore con la degustazione degli stuzzichini e dei migliori Lambruschi a cura di Novi Park. Special guest dell'expo sarà Simona Abarth.



CARTOLINE NELLA STORIA

Per l'intero weekend le più belle cartoline del ‘900 fornite e selezionate da Andrea Cavazza di 'Collezionare' fedelmente riprodotte saranno regalate (nella versione non originale) a tutti i partecipanti della Lambruscolonga e della Tavolata storica per poterle spedire ai propri amici e parenti nella speciale buca delle lettere in Piazza Grande presso Made in Modena Travel.



I BIGLIETTI

I ticket sono acquistabili online in prevendita sul sito www.lambruscolonga.it, al prezzo di 23 euro per i 2 tour della Lambruscolonga, 39 euro per la Tavolata Storica, e 12 euro per il tour della GenZ. Aggiornamenti della manifestazione in tempo reale su Instagram, su Facebook, e sul canale Telegram LambroFans, con contenuti originali realizzati dai content creator Paul Acostoaei, Roberto Federico e ragazzi del LambroStaff, con una nuova comunicazione innovativa grazie al format '30 second taste' dedicata ai vini proposti direttamente dalla voce di li produce, utilizzando Totem con Qrcode dedicati.



ACCOGLIENZA TURISTICA

L'evento nato da una idea di Alessio Bardelli e Valentina Reggiani e organizzato dalla Lambruscheria di Calle di Luca 16 continua ad avere convenzioni con Hotel e B&B locali per permettere ai tanti turisti di pernottare, e visitare al meglio la nostra città, per questa occasione noti B&B del centro storico applicheranno uno sconto massimo del 15% ai turisti che pernotteranno per Modena WineFood Experience, l'elenco aggiornato è sui canali social della manifestazione. Per tutte le informazioni turistiche la manifestazione promuove e suggerisce a tutti i partecipanti il portale ufficiale di VisitModena.



TAGLIO DEL NASTRO

Taglio del nastro alle ore 19:30 del 11 maggio in Corso Canalchiaro alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, i rappresentanti delle cantine vinicole assieme allo staff organizzatore e al giovane studente Damiano Cassanelli dell'Istituto tecnico Barozzi che per l'occasione riceverà il 'premio Lambruscolonga' per il coraggio, la lealtà e l'alto senso civico dimostrati nei mesi scorsi.